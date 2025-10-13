Θλίψη στο ΣΕΚ Χανίων

Τον δάσκαλο Γιάννη Θάνο αποχαιρετά με συλλυπητήριο μήνυμα το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ) Χανίων.

Όπως αναφέρει σχετικά:

«Από τη δεκαετία του ’90 βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για δημόσια και δωρεάν παιδεία, για ισότητα και δικαιοσύνη, ενάντια στον ρατσισμό, τον φασισμό και κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης. Με συνέπεια και αγωνιστικότητα στάθηκε δίπλα στους συναδέλφους του, στους μαθητές και στις μαθήτριες, αλλά πάνω απ’ όλα στους ανθρώπους που πάλευαν για έναν καλύτερο κόσμο. Ήταν ενεργό μέλος των κινημάτων και των πρωτοβουλιών που στήριζαν την ενότητα των εργαζομένων και τη δράση ενάντια στην αδικία. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη σύζυγο, το παιδί και τους οικείους του. Η μνήμη του Γιάννη θα παραμείνει ζωντανή στους αγώνες μας για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, ρατσισμό και φτώχεια».