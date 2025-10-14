Θλίψη στο Νοσοκομείο Χανίων για την απώλεια διακεκριμένου γιατρού

Τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Καλλιβρετάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, διακεκριμένου ιατρού, Νεφρολόγου και πρώην Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, εκφράζουν μέσω σχετικής συλλυπητήριας ανακοίνωσης το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

Οπως αναφέρουν για τον εκλιπόντα «υπήρξε εξέχουσα μορφή της ιατρικής κοινότητας των Χανίων, με μακρά και σημαντική πορεία στην υπηρεσία του ασθενούς και της δημόσιας υγείας.

Με το ήθος, την επιστημονική του επάρκεια και το διορατικό του πνεύμα, συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση της Νεφρολογικής Κλινικής και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Χανίων, προσφέροντας ανεκτίμητο έργο στους νεφροπαθείς της περιοχής μας.

Η δράση και η προσφορά του θα μείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί του και ωφελήθηκαν από την επιστημονική και ανθρώπινη παρουσία του.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».