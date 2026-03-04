menu
Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βασίλης Δανιήλ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Δανιήλ, μία από τις γνωστές μορφές της ελληνικής προπονητικής.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα της Τετάρτης (4/3, 16:00) στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα.

Γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1938, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Καβάλα και στον τοπικό Ηρακλή. Η καριέρα του ως ποδοσφαιριστής ολοκληρώθηκε πρόωρα το 1964, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό, γεγονός που τον οδήγησε αργότερα στην προπονητική.

Σε ηλικία 34 ετών άρχισε την πορεία του στους πάγκους, μια διαδρομή που κράτησε περίπου τέσσερις δεκαετίες. Η πρώτη του ομάδα ήταν η Νίκη Βόλου το 1973, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στη Γερμανία για σπουδές στη φημισμένη σχολή προπονητών της Κολωνίας. Από την ίδια σχολή αποφοίτησε έναν χρόνο αργότερα και ο Ότο Ρεχάγκελ.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε σε αρκετούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων ο ΑΟ Πάτραι, η Ξάνθη, η Δήμητρα Τρικάλων και ο Πτολεμαΐδας. Το 1979 ανέλαβε την Καβάλα, στην αρχή της εποχής του επαγγελματικού πρωταθλήματος, παραμένοντας στον πάγκο της ομάδας έως το 1982.

Ακολούθησαν θητείες στην Καστοριά και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ το 1986 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Με τους «πράσινους» κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες, οδηγώντας την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 1987-88, αποκλείοντας μεταξύ άλλων τη Γιουβέντους.

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρέθηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992 και 1997-1999), σημειώνοντας 106 νίκες σε 161 αγώνες. Τη σεζόν 1990-91 κατέκτησε με το «τριφύλλι» το νταμπλ, πανηγυρίζοντας πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε ακόμη στον Ολυμπιακό Βόλου, την ΑΕΛ και τον Πανηλειακό, ενώ είχε και τρεις διαφορετικές θητείες στην Ξάνθη. Το 2010 επέστρεψε στην ακριτική ομάδα από διοικητικό πόστο ως τεχνικός διευθυντής των τμημάτων υποδομής, ενώ το 2012 ανέλαβε προσωρινά την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας.

Ο Δανιήλ διετέλεσε επίσης ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας την περίοδο 1999-2001. Στο διάστημα αυτό καθοδήγησε τη «γαλανόλευκη» σε 30 αγώνες, με απολογισμό 14 νίκες, οκτώ ισοπαλίες και οκτώ ήττες.

 

