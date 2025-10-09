menu
Θλίψη στην Αργεντινή: Πέθανε ο Μιγκέλ Ανχελ Ρούσο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Θλίψη προκάλεσε στον κόσμο του ποδοσφαίρου της Αργεντινής και ειδικότερα στην «οικογένεια» της Μπόκα Τζούνιορς, η είδηση για τον θάνατο -σε ηλικία 69 ετών- του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, προπονητή της ιστορικής ομάδας.

«Ο Μιγκέλ αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στον σύλλογο μας μας και θα αποτελεί πάντα παράδειγμα χαράς, ζεστασιάς και προσπάθειας», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρούσο παρακολούθησε τελευταία φορά αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ έκτοτε τον αντικαθιστούσε ο βοηθός του, Κλαούντιο Ουμπέδα.

Ο σύλλογος δεν έδωσε λεπτομέρειες για την κατάστασή της υγείας του, ωστόσο, σύμφωνα με τα αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης, προσβλήθηκε από ουρολοίμωξη μετά από την διάγνωση καρκίνου του προστάτη το 2017.

Λιγομίλητος άνθρωπος, ο Ρούσο ήταν προπονητής για περισσότερο από το μισό της ζωής του και κάποτε θεωρείτο πιθανός προπονητής της εθνικής ομάδας της Αργεντινής μετά από αξιοσημείωτες θητείες στην Μπόκα Τζούνιορς, την Ροζάριο Σεντράλ και την Εστουντιάντες ντε λα Πλάτα.

Πέρασε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Εστουντιάντες, από το 1975 έως το 1988 και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους μέσους στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

Κατόπιν αιτήματος του αείμνηστου Μαραντόνα, κλήθηκε να προπονήσει την Μπόκα Τζούνιορς, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες το 2007, που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του ως προπονητής.

Στην Κολομβία, είναι είδωλο επειδή οδήγησε την Μιγιονάριος στο πρωτάθλημα του 2017, μία ημέρα αφότου υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο συμφώνησε να προπονήσει την Μπόκα Τζούνιορς για τρίτη φορά, τέσσερα χρόνια αφότου απολύθηκε από την ομάδα.

