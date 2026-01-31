menu
17.4 C
Chania
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Θλίψη στη ΔΕΔΙΣΑ – Πέθανε ο Μανώλης Βαρδάκης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Θλίψη στη ΔΕΔΙΣΑ προκάλεσε το γεγονός του θανάτου του Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης της Επιχείρησης, Μανώλη Βαρδάκη.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, αναφορικά με τον αδόκητο χαμό του Μανώλη Βαρδάκη, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), επισημαίνει:
«Η απώλεια του Μανώλη Βαρδάκη, που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας, μόλις στα 53 του χρόνια, γεμίζει με βαθιά θλίψη την αυτοδιοικητική μας οικογένεια.
Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, ο Μανώλης υπήρξε ένα από τα πιο ξεχωριστά στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ, αλλά και ένας άνθρωπος που έβαλε την προσωπική του σφραγίδα και όλο του το μεράκι στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης.
Ήταν ο άνθρωπος που με αγάπη και μεράκι συμμετείχε στις επιμορφωτικές δράσεις της ΔΕΔΙΣΑ στα σχολεία του Νομού μας προωθώντας τις γνώσεις του στα χιλιάδες παιδιά που συνάντησε στην πορεία της επαγγελματικής του διαδρομής.
Όσοι είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, θα θυμόμαστε πάντα έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος, ευγένεια ψυχής και μια αθόρυβη αλλά ουσιαστική προσφορά στον Δήμο μας. Ήταν από εκείνους τους συνεργάτες που τιμούσαν την εμπιστοσύνη μας καθημερινά, με ευσυνειδησία και καλοσύνη.
Η προσφορά του στον Δήμο Χανίων και στην τοπική κοινωνία αποτελεί την πολυτιμότερη παρακαταθήκη και την καλύτερη τιμή στη μνήμη του.
Εκ μέρους του Δήμου Χανίων και σύσσωμης της δημοτικής αρχής, απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, καθώς και στη δεύτερη οικογένειά του, τη ΔΕΔΙΣΑ».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum