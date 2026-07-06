Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Περράκης, ένα “εργάτης” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έναν άνθρωπο με βαθιά αγάπη για τη Σούδα και όλα τα Χανιά αποχαιρετά η τοπική κοινωνία. Ο Γιάννης Περράκης, πρώην δήμαρχος Σούδας, έφυγε το βράδυ της Δευτέρας από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, σκορπώντας θλίψη στην πόλη μας.

Ακούραστος “εργάτης” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Γιάννης Περράκης δεν έπαψε στιγμή να ασχολείται τα κοινά του τόπου μας, ακόμα κι αν δεν βρισκόταν στην “πρώτη γραμμή”, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγαπημένη του Σούδα, εκεί όπου γεννήθηκε το 1944.

Ο Γιάννης Περράκης ήταν απόφοιτος του Β’ Γυμνασίου Αρρένων Χανίων, πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το ίδιο πανεπιστήμιο στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό.

Διετέλεσε γραμματέας και ταμίας στο Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών Ηλεκτρονικών, καθώς και ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Φυσικών Έρευνας και Εφαρμογών.

Το 1976 διορίστηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην οποία υπηρέτησε ως καθηγητής καθώς και σε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Από το 1981 έως το 1985 δίδαξε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών στο Τ.Ε.Ι. Χανίων.

Το 1990 εκλέχθηκε πρώτος δημοτικός σύμβουλος στη Σούδα με το συνδυασμό της Δημοκρατικής Συνεργασίας. Διετέλεσε αντιδήμαρχος κατά το έτος 1991 και από τον Ιούλιο του 1992 έως το 1998 δήμαρχος του τότε Δήμου Σούδας. Από το 1998 έως το 2010 ήταν δήμαρχος του νεοσύστατου Καποδιστριακού Δήμου Σούδας.

Το 1992 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και υπήρξε αντιπρόεδρος από την ίδρυσή της, έως το 2002.

Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Χανίων από το 1994 έως και το 2002.

Από το 2002 έως και το 2006 ήταν Πρόεδρος αυτής καθώς και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Επίσης, ήταν Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης από το 1994 έως και το 2002. Στις δημοτικές εκλογές του έτους 2014 ήταν υποψήφιος με την Δημοτική παράταξη <<Δήμος Ενεργών Πολιτών>> με υποψήφιο Δήμαρχο τον Τάσο Βάμβουκα.

Ήταν επίσης μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και μέλος του Επιστημονικού Συλλόγου Φυσικών Έρευνας και Εφαρμογών.

Ήταν παντρεμένος με την αγαπητή φιλόλογο – γυμνασιάρχη Μαρία Μαράκη με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Χριστίνα και τον Γιώργο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα τον Άγιο Νεκτάριο της Σούδας.

Από τα “Χανιώτικα νέα”, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Περράκη.

Πέρα από ένα άξιο συμπολίτη μας, αισθανόμαστε ότι χάσαμε έναν αγαπητό φίλο της εφημερίδας μας, έναν άνθρωπο με τον οποίο κάθε επικοινωνία άφηνε το αποτύπωμα μιας άδολης αγάπης για τον τόπο μας, μιας διαρκούς αγωνίας για το μέλλον.