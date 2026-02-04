Θλίψη για την οικογένεια του Νίκου Μουντάκη

Θλίψη για την οικογένεια του παλιού δημοσιογράφου, πρώην Project Manager Υπερταµείου-ΤΑΙΠΕ∆, Falcon Capital Associate, Νίκου Μουντάκη.

Η αγαπημένη του μητέρα έφυγε από τη τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 85 ετών μετά από ολιγοήμερη παραμονή στη ΜΕΘ Εμφραγμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ήταν σύζυγος του οπτικού Κωνσταντίνου Μουντάκη ο οποίος και αυτός έχει φύγει από τη ζωή από το 2006.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου το πρωί στις 11:30 π.μ στον Άγιο Λουκά όπου και θα ταφεί.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί να κάνει δωρεά στην ΕΛΕΠΑΠ Χανίων