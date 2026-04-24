Θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τον λιμενίσκο στο Λουτρό

Βασιλική Τωμαδάκη
Θετικά γνωμοδότησε ομόφωνα η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης , για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λιμενίσκος Λουτρού», εντός περιοχής δικτύου Natura 2000, στο Δήμο Σφακίων της Π.Ε. Χανίων, με φορέα του έργου το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων»,

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική απόφαση αναλυτικά:

Ο στόχος της Μ.Π.Ε. είναι «η περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του υφιστάμενου έργου με τις βασικές εργασίες συντήρησης που απαιτούνται ανά χρονικά διαστήματα, και συγκεκριμένα με τη συντήρησης της επιφάνειάς του από σκυρόδεμα. Σε περίπτωση που απαιτηθούν νέες εργασίες τροποποίησης/βελτίωσης του λιμένα, ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να επανέλθει με αντίστοιχη Μελέτη.

Δεδομένου, τέλος , ότι η ακτομηχανική δεν εντοπίζει προβλήματα στην παρακείμενη ακτή από τη λειτουργία του έργου, η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του λιμένα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να γίνει οριοθέτηση των ζωνών κατάληψης των τεχνικών έργων που θα πραγματοποιηθούν κατά τις εργασίες συντήρησης, ώστε να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες.

– Τυχόν απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων που θα προκύψουν από τις εργασίες συντήρησης του έργου, να επαχρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν ή να προωθούνται σε εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης (άρθρο 30 του Νόμου 4819/2021, όπως ισχύει).

– Να εφαρμοστούν βέλτιστες πρακτικές κατασκευής, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι δυσμενών επιπτώσεων σε γειτονικούς οικοτόπους / είδη αλλά και στον οικισμό από τις εργασίες συντήρησης (σκόνη, θόρυβος, διάθεση αποβλήτων κλπ.).

– Απομάκρυνση των υποδομών κατασκευής μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης καθώς και τυχόν άχρηστων αντικειμένων.

– Να αποφεύγεται η παράδοση αποβλήτων πλοίων στη συγκεκριμένη λιμενική υποδομή και να πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στον Λιμένα της Χώρας Σφακίων. Για την τυχόν παράδοση μικρών ποσοτήτων αποβλήτων από τουριστικά σκάφη αναψυχής (στερεά, ανακυκλώσιμα) να υπάρχουν, με μέριμνα του φορέα του έργου, σταθεροί κάδοι απορριμμάτων για την περαιτέρω διαχείριση από το δίκτυο αποκομιδής του Δήμου Σφακίων.

– Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια να παραδίδονται για διαχείριση σε αδειοδοτημένα συστήματα διαχείρισης. Απαγορεύεται η απόρριψη λιπαντικών ελαίων στα νερά των αποχετευτικών συστημάτων, καθώς επίσης και η εναπόθεση ή/και απόρριψή τους στο έδαφος, στον υδροφορέα και στη θάλασσα.

– Να υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, διασκορπιστικές ουσίες) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική αρχή»

