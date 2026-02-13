Η θετική αποτίµηση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα, δεν µπορεί παρά να γραφτεί στα καλά νέα, δεδοµένης της σχέσης των δύο χωρών, που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από… σαράντα κύµατα!

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αποτίµησε την επίσκεψή του στην Άγκυρα µε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ευχαριστώντας τον Τούρκο πρόεδρο για τη θερµή υποδοχή και τη φιλοξενία, επισηµαίνοντας ότι ο διάλογος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαχείριση διαφορών και την ενίσχυση της διµερούς κατανόησης. Έκανε µάλιστα ειδική αναφορά στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 2023 έως σήµερα, σηµειώνοντας ότι τότε υιοθετήθηκε µια συγκροτηµένη στρατηγική προσέγγιση τριών πυλώνων.

Η προσέγγιση αυτή, όπως ανέφερε, περιλαµβάνει τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα συνεργασίας και τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης, πλαίσιο που συνέβαλε στην αποκατάσταση ενός σταθερού κύκλου επαφών και θεσµικών συναντήσεων µεταξύ των δύο χωρών.

Ευχή, ο δίαυλος επικοινωνίας που έχει δηµιουργηθεί και έχει οδηγήσει σε σηµαντική πρόοδο σε µία σειρά από ζητήµατα µεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, να συνεχιστεί.