Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες από συμπλοκή με καραμπίνες

Τρεις τραυματίες από σκάγια κυνηγετικής καραμπίνας, είναι το αποτέλεσμα συμπλοκής γύρω στις 5 το απόγευμα της Τρίτης στον οικισμό «Αγία Σοφία» στον δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Οπως μετέδωσαν αθηναικά και τοπικά ΜΜΕ, συγγενικά πρόσωπα μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Διαβατών, το προσωπικό του οποίου ενημέρωσε την Αστυνομία.

Στη συνέχεια οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση.

Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.