Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος που έκλεβε κοσμήματα από περαστικούς

Η Αστυνομία συνέλαβε το βράδυ του Σαββάτου έναν 37χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για αρπαγές χρυσών κοσμημάτων από πεζούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος, κινούμενος με ποδήλατο στο κέντρο της πόλης προσέγγισε 55χρονη ημεδαπή και αφαίρεσε μία χρυσή αλυσίδα.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων, τα οποία αφαίρεσε με τον ίδιο τρόπο, από πεζούς στο κέντρο της πόλης, νωρίτερα την ίδια ημέρα. Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς αφαίρεσε ακόμη μία χρυσή αλυσίδα από 72χρονο, την 16-10-2025 στο κέντρο της πόλης.

Κατασχέθηκε το ποδήλατο ως μέσο τέλεσης των έκνομων ενεργειών του.