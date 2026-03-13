Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης και την περαιτέρω διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, συνολικά -2- άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Πρόκειται για 30χρονο ημεδαπό και 26χρονο αλλοδαπό, η δράση των οποίων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ειδικών αστυνομικών ενεργειών– εξακριβώσεων και συνδυαστικής αξιοποίησης και ανάλυσης πληροφοριών.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει από κοινού, σε διώροφη μονοκατοικία, την οποία είχαν μισθώσει πριν από τρείς μήνες, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Από την έρευνα στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

επαγγελματικός εξοπλισμός πλήρους εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης (πτυσσόμενα φωτιστικά, πάνελ λαμπτήρων LED, αναδιπλούμενο ανακλαστικό τοιχίο, συσκευή εξαερισμού, αφυγραντήρας, υγρασιόμετρα, πλαστικά γλαστράκια, δοχεία με ειδικό λίπασμα, αντιασφυξιογόνος μάσκα, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και συσκευασίες με σπόρους κάνναβης),

-25- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -90- έως -155- εκατοστά,

-5- φυτά κάνναβης,

-20- κορμοί δενδρυλλίων κάνναβης,

-166- κλώνοι δενδρυλλίων κάνναβης, συνολικού βάρους -1.585- γραμμαρίων,

-2.973- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK),

-5.700- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων δενδρυλλίων κάνναβης βάρους,

-2- ναρκωτικά δισκία,

-4- τιμολόγια που αφορούν αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας,

ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας και

κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και σε όχημα του 26χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, -2- αποδείξεις λιανικής πώλησης αγοράς εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας και κινητό τηλέφωνο. Το ανωτέρω όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ επιπλέον ο 26χρονος έχει κατηγορηθεί για σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παράλληλα, σε βάρος του 30χρονου είναι σε ισχύ διάταξη περιοριστικών όρων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.