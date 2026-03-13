menu
15.6 C
Chania
Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης και την περαιτέρω διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, συνολικά -2- άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Πρόκειται για 30χρονο ημεδαπό και 26χρονο αλλοδαπό, η δράση των οποίων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ειδικών αστυνομικών ενεργειών– εξακριβώσεων και συνδυαστικής αξιοποίησης και ανάλυσης πληροφοριών.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει από κοινού, σε διώροφη μονοκατοικία, την οποία είχαν μισθώσει πριν από τρείς μήνες, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Από την έρευνα στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

επαγγελματικός εξοπλισμός πλήρους εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης (πτυσσόμενα φωτιστικά, πάνελ λαμπτήρων LED, αναδιπλούμενο ανακλαστικό τοιχίο, συσκευή εξαερισμού, αφυγραντήρας, υγρασιόμετρα, πλαστικά γλαστράκια, δοχεία με ειδικό λίπασμα, αντιασφυξιογόνος μάσκα, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και συσκευασίες με σπόρους κάνναβης),
-25- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -90- έως -155- εκατοστά,
-5- φυτά κάνναβης,
-20- κορμοί δενδρυλλίων κάνναβης,
-166- κλώνοι δενδρυλλίων κάνναβης, συνολικού βάρους -1.585- γραμμαρίων,
-2.973- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK),
-5.700- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων δενδρυλλίων κάνναβης βάρους,
-2- ναρκωτικά δισκία,
-4- τιμολόγια που αφορούν αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας,
ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας και
κινητό τηλέφωνο.
Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και σε όχημα του 26χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, -2- αποδείξεις λιανικής πώλησης αγοράς εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας και κινητό τηλέφωνο. Το ανωτέρω όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ επιπλέον ο 26χρονος έχει κατηγορηθεί για σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παράλληλα, σε βάρος του 30χρονου είναι σε ισχύ διάταξη περιοριστικών όρων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum