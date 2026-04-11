Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για κοκαΐνη

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, συνελήφθησαν χθες (10 Απριλίου 2026) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 2 αλλοδαποί άνδρες για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και από την κατοχή του ενός κατασχέθηκε μια συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 211 γραμμαρίων, που όπως προέκυψε παρέλαβε νωρίτερα από τον δεύτερο αλλοδαπό άνδρα.

Επίσης από την κατοχή τους κατασχέθηκαν συνολικά 4 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.