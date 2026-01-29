Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» οι δύο τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έφτασαν στις 14:00 το μεσημέρι, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας 20 και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη από το Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ertnews, ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Την ίδια ώρα, λίγο πριν από τις 15:30 προσγειώθηκε στη Ρουμανία το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για τη τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Μιχάλης Κούπκας, ανέφερε:

«Η διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκφράζουμε, καταρχάς, τη βαθιά θλίψη και οδύνη μας στις οικογένειες των παιδιών, που χάθηκαν τόσο πρόωρα και άδικα. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και στήριξη στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε καλή και ταχεία ανάρρωση».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ψυχολογικής υποστήριξης, ο κ. Κούπκας απάντησε ότι το ζήτημα θα αξιολογηθεί από τους θεράποντες ιατρούς.

Σημειώνεται ότι στις 08:40 π.μ., αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες. Μετά την άφιξή του, και σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των δύο τραυματιών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 13:10 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου ανέμεναν δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ, για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Για τον τρίτο τραυματία, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα έκριναν, κατόπιν νεότερης εκτίμησης, ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και, για λόγους ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατή σήμερα η αεροδιακομιδή του. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, το οποίο από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με το νοσηλευτικό ίδρυμα της Τιμισοάρα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τον ασφαλή επαναπατρισμό των τραυματιών.