menu
22.8 C
Chania
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Πρότεινε στην ανήλικη φίλη της κόρης του να της γνωρίσει έναν άντρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ένας 57χρονος που κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θύμα μία ανήλικη, φίλη της κόρης του.

Η υπόθεση δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό, με τους δικαστές να επικυρώνουν την πρωτόδικη ποινή φυλάκισης των 2 ετών, χωρίς αναστολή ή μετατροπή- μόνο που αυτή τη φορά η ποινή είναι εκτελεστή, με συνέπεια ο καταδικασθείς να πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2024, σε περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης. Όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ο 57χρονος κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο την ανήλικη παθούσα, κάτω των 15 ετών, και τη ρώτησε εάν θέλει να της γνωρίσει έναν φίλο του, όμορφο και καλό παιδί, που είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός της.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο καταδικασθείς την ρώτησε ακόμη εάν την ενοχλεί που το πρόσωπο αυτό καπνίζει, αναφέροντας επιπλέον ότι μπορεί να της το γνωρίσει μέσω facebook. Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα της το τηλεφώνημα που είχε δεχθεί και εκείνος απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι η παθούσα έκανε παρέα τα καλοκαίρια με την ανήλικη κόρη του 57χρονου και μάλιστα πήγαινε στο σπίτι της.

Για αστείο και ανωριμότητα εκ μέρους του έκανε λόγο στην απολογία του ο 57χρονος που ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, ενώ επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum