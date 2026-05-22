Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης προς έκτιση για πρόεδρο τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών, την οποία καλείται να εκτίσει, καταδικάστηκε πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου της Θεσσαλονίκης για επεισόδιο που προκάλεσε μετά τη λήξη αναμέτρησης της ομάδας του στον χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη τον Οκτώβριο του 2024 για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, έκρινε ένοχο τον 65χρονο για βιαιοπραγία μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς. Με την ίδια απόφαση αθωώθηκε για τις πράξεις της απειλής και της παράνομης εισόδου στα αποδυτήρια και τους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε συνολική φυλάκιση 16 μηνών, χωρίς αναστολή, ποινή την οποία δεν εξέτισε καθώς είχε γίνει δεκτό το αίτημα να ανασταλεί η εκτέλεση της για οικογενειακούς λόγους.

Ο 65χρονος, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την υπόθεση από την προεδρία του συλλόγου, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο- επικαλούμενος πρόβλημα υγείας, ενώ εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή του ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος επιχείρησε να λειτουργήσει ως «ασπίδα προστασίας» επειδή υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από τους οπαδούς για τις διαιτητικές αποφάσεις. Όσον αφορά την παρουσία του στα αποδυτήρια των διαιτητών τονίστηκε ότι ο λόγος ήταν για την καταβολή των αμοιβών και οδοιπορικών τους, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις από την γηπεδούχο ομάδα.

Ως μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει ο διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης- φερόμενο ως θύμα της επίθεσης. «Είπε κάποια πράγματα εκτός των επιτρεπόμενων ορίων, αλλά αυτά συμβαίνουν στις κατηγορίες αυτές» ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν αισθάνθηκε απειλή.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

