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Κυριακή, 5 Ιουλίου, 2026
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Θεσσαλονίκη: Οδηγείται στον εισαγγελέα ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς η αρχική προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέβαλαν στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης.

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