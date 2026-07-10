Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη σε τροχαίο δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 15χρονη σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12 το μεσημέρι, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά.

Όπως έγινε γνωστό, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.