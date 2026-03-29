Θεσσαλονίκη: Νεαρός οδηγούσε στην περιφερειακή με ταχύτητα τριπλάσια από το όριο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα οδηγούσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  το όχημά του στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης ένας 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας να κινείται με 180 χλμ την ώρα, αντί για το όριο των 60 χλμ. Αντίστοιχα, στην περιοχή του δήμου Παύλου Μελά, 48χρονος άντρας, που επιπλέον δεν είχε άδεια οδήγησης, εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 114 χιλιομέτρων την ώρα, αντί των επιτρεπόμενων 50 χλμ, κάνοντας μάλιστα επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη. Επιπλέον, έπειτα από έλεγχο αλκοολομέτρησης, διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, τέλος, συνέλαβαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης έναν 19χρονο, διότι οδηγούσε δίκυκλο ιδιοκτησίας του χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. «Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση» τονίζεται σε ανακοίνωση των Αρχών.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

