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Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία τους στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η Αφροδίτη Νέστορα φέρει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία.

Παράλληλα, δύο ένοικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο.

Το χρονικό
Στις 4:35 τα ξημερώματα της Τετάρτης, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οδό Χαριλάου, επικράτησε πανικός στην πολυκατοικία.

Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Οι πυκνοί καπνοί τύλιξαν όλο το κλιμακοστάσιο της οικοδομής προκαλώντας πανικό στους ενοίκους που βγήκαν έντρομοι από τα διαμερίσματα τους.

Είχαν προηγηθεί ακόμη δύο συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18, στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Στο κτήριο διαμένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Σε λιγότερο από μισή ώρα οι επιθέσεις – Με μοτοσικλέτες κινήθηκαν οι δράστες
Ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, σημείωσε ότι «είναι μια πράξη καταδικαστέα από όλη την κοινωνία, οι πράξεις αυτές βίας, τρομοκρατία και εκφοβισμού δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και τη δημοκρατία».

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 04:23, οι δράστες χτύπησαν την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β` Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι «είναι ακατανόητο αυτό και άνανδρο διότι ένα τριπλό χτύπημα, στην περίπτωση της κα Νέστορα προκάλεσε πυρκαγιά από ότι μαθαίνω και τραυματίες».

Οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν στην Πυλαία, την Ανάληψη και την Τούμπα μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσικλέτες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σάββας Αναστασιάδης στο ΕΡΤnews: Δεν ήταν προειδοποίηση, ήθελαν να κάνουν ζημιά
Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας από τους στόχους των εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews τις στιγμές που βίωσε, λέγοντας ότι ο ίδιος απουσίαζε από την πολυκατοικία.

Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, πληροφορήθηκε «ότι είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια στην είσοδο, πιθανότατα ήταν δύο γιατί φαίνονται εστίες φωτιάς σε δύο σημεία». Πρόσθεσε ότι «έχει καεί μέρος της εισόδου, έχουν σπάσει τα τζάμια και γενικότερα έχουν προκληθεί ζημιές».

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι του προκαλεί εντύπωση και δεν μπορεί να κατανοήσει με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι τρεις στόχοι. «Εγώ έχω τρία χρόνια να εμφανιστώ στα κοινά να ψηφίσω αποφάσεις. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, ούτε έχει εμπλακεί το όνομά μου πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει αστυνομική προστασία, «καθώς είναι και οι υπόλοιποι ένοικοι, οι οποίες δικαίως τρομοκρατήθηκαν», ενώ σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό σχολίασε ότι αυτό βρίσκεται στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής.

Τέλος, ανέφερε ότι «πρόκειται για μια άνανδρη επίθεση και όχι για μια προειδοποίηση, διότι το χτύπημα είναι τυφλό και θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να πάθει ζημιά. Από κει και πέρα νομίζω ότι οι υπηρεσίες της αστυνομίας, της ασφάλειας και της αντιτρομοκρατικής θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει».

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