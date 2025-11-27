menu
Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζονται απαλλοτριωμένα και ετοιμόρροπα κτίρια στην Άνω Πόλη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Απαλλοτριωμένα και ετοιμόρροπα κτίρια στην Άνω Πόλη, που αποτελούσαν εστίες μόλυνσης, ήταν στέκια ατόμων στο κοινωνικό περιθώριο και έκρυβαν κινδύνους για την πρόκληση πυρκαγιών, λόγω των σκουπιδιών και των αγριόχορτων, κατεδαφίζονται από τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες κατεδάφισης ξεκίνησαν, σήμερα το πρωί, στα ανατολικά τείχη, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων που ήθελαν να καθαρίσει ο τόπος από τα ερείπια. Τα τελευταία 20-25 έτη δεν έγινε καμία παρέμβαση στην περιοχή, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή.

«Δεν είναι ευχάριστο να κατεδαφίζεις τμήμα της μνήμης της πόλης. Ωστόσο, οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν έντονα γιατί ζούσαν δίπλα στα σκουπίδια, τα ποντίκια, τα χαλάσματα, την εγκατάλειψη και όλα αυτά κάνουν δύσκολη την καθημερινότητά τους. Μετά από χρόνια ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Το επόμενο διάστημα οι εργασίες κατεδάφισης θα συνεχιστούν, με στόχο να γκρεμιστούν πάνω από δέκα ερείπια των ανατολικών τειχών, ενώ θα ακολουθήσει στο μέλλον και δεύτερη φάση κατεδάφισης για τα ετοιμόρροπα που βρίσκονται στα βορειοδυτικά τείχη, σε «επαφή» με τις Συκιές.

«Ζήτησα με drone να βιντεοσκοπήσουμε την περιοχή για να καταγράψουμε το μέγεθος του προβλήματος. Μόνο ένα πουλί μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει γιατί τα κτίσματα είναι πολύ κοντά στα τείχη και υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην προσβασιμότητα», πρόσθεσε ο κ. Νικηφορίδης.

Στα σημεία που θα καθαρίσουν από τις κατεδαφίσεις, ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει να διαμορφώσει μια ζώνη πρασίνου, ενώ θα ακολουθήσει νέο πλάνο για την περαιτέρω αναβάθμιση των Βυζαντινών Τειχών.

