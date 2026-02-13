Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για νεογνό μετά από ανακοπή

«Στο πόδι» οι υγειονομικές και αστυνομικές αρχές της πόλης νωρίτερα σήμερα (13/2) το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας επείγουσας διακομιδής νεογνού, μόλις τριών μηνών, από το νοσοκομείο Γεννηματάς, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, αγοράκι, ηλικίας τριών μηνών, υπέστη ανακοπή όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στο κέντρο της πόλης, έγινε επιτυχής ανάταξη, με την κατάστασή του ωστόσο να χρήζει άμεσης μεταφοράς στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Στις 16.30 στήθηκε γέφυρα ζωής για τη μεταφορά του από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, με τη συνδρομή περιπολικών και δικύκλων της Άμεσης Δράσης, η οποία έγινε μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά.