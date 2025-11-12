menu
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση τριών ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε φυλάκιση τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε 40χρονη, η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι κακοποιούσε συστηματικά το βρέφος της, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει μόνιμες σωματικές βλάβες. Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το αγοράκι γεννήθηκε πρόωρα την 1η Απριλίου 2019 και λόγω της προωρότητάς του νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η κακοποίησή του φαίνεται πως ξεκίνησε μόλις έναν μήνα μετά τη γέννησή του, όταν μεταφέρθηκε στην οικία του και έπρεπε να του χορηγείται οξυγόνο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος που επισκέπτονταν το σπίτι για να ελέγξουν, εάν τηρούνταν οι οδηγίες που είχαν δοθεί στη μητέρα, διαπίστωσαν ότι το βρέφος υποσιτιζόταν.

Κατά το ίδιο κατηγορητήριο, από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, το βρέφος υπέστη κακοποίηση, με συνέπεια να νοσηλευθεί σε διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αρχικά με κάταγμα στο δεξί μηριαίο οστό, ακολούθως με εγκεφαλικό οίδημα, κατάγματα στα πλευρά, όπως επίσης με διαδοχικά υποσκληρίδια αιματώματα.

Οι συγκεκριμένες σωματικές βλάβες χαρακτηρίστηκαν βαριές, καθώς κινδύνεψε η ζωή του και προκλήθηκαν κινητική αναπηρία, διαταραχές όρασης και αναπτυξιακές διαταραχές, όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Αρχικά κατέστησαν κατηγορούμενοι και ο πατέρας και η γιαγιά του παιδιού, αλλά στη συνέχεια απηλλάγησαν καθώς δεν προέκυψε κάτι μεμπτό σε βάρος τους.

Η 40χρονη παραδέχτηκε πως η ίδια προκάλεσε «κατά λάθος» το κάταγμα στο πόδι του βρέφους, κατά την προσπάθειά της να το ακινητοποιήσει την ώρα που το τάιζε. Όλες τις άλλες πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο τις αρνήθηκε, τόσο κατά την προδικασία όσο και ενώπιον του δικαστηρίου.

Με εισαγγελική διάταξη, η επιμέλεια του τέκνου ανατέθηκε στη γιαγιά, ωστόσο προέκυψε ότι η κατηγορούμενη μετέβαινε καθημερινά στην οικία, όπου διέμενε το μωρό της μαζί με τη γιαγιά.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου έκανε λόγο για «δολοφονικές επιθέσεις» από την κατηγορούμενη προς το τέκνο της. «Η μητέρα δεν έδειξε σε κανένα σημείο ευαισθησία για το τι έχει περάσει αυτό το παιδί, το οποίο, μετά από αυτές τις βλάβες, παρουσιάζει μόνιμες αναπηρίες», είπε η εισαγγελική λειτουργός, ζητώντας την ενοχή της. Αναρωτήθηκε, δε, «αν αυτό το παιδί, που γεννήθηκε πρόωρα, ήταν τόσο βάρος», ενώ σχολιάζοντας την απολογία της γυναίκας, είπε: «Δεν είδα καμία αγάπη μάνας προς το παιδί».

