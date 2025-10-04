menu
22.3 C
Chania
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 44χρονου – Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι αντιστεκόμενος στη σύλληψή του. Πρόκειται για 44χρονο ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκη να οδηγεί αυτοκίνητο προσώπου τού οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο 44χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά τελικώς ακινητοποιήθηκε.

Όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πήγαν να του περάσουν χειροπέδες, ο άντρας φέρεται να προέβαλε αντίσταση, δαγκώνοντας έναν εξ αυτών στο πόδι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum