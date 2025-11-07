menu
Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Έκαναν εξορύξεις άμμου σε περιοχή Natura 2000 – Δικογραφία για περιβαλλοντική υποβάθμιση σε βάρος δύο ατόμων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε ανεξέλεγκτες εργασίες εξόρυξης άμμου από αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους που βρίσκονται σε ζώνες του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και της Προστατευόμενης Περιοχής NATURA 2000, προέβαιναν δύο άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Πρόκειται για έναν 57χρονο και μία γυναίκα, 51 ετών, που, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, δεν διέθεταν την προβλεπόμενη περιβαλλοντική άδεια για τις συγκεκριμένες εργασίες. Η παράνομη εξόρυξη άμμου έφτανε σε βάθος 3-4 μέτρων, με χρήση μηχανήματος έργου και Ι.Χ. Φορτηγού, ενώ έγινε κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο του 2024.

«Συνέπεια των προαναφερόμενων ενεργειών είναι η ρύπανση και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε αυτή την ιδιαιτέρως ευαίσθητη οικολογικά προστατευόμενη περιοχή, με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας», όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες από υπαλλήλους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως επίσης υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

