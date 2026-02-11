Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έσπασε δέκα βιτρίνες καταστημάτων

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη 40χρονος ο οποίος ρήμαξε μέσα σε μία νύχτα δέκα καταστήματα σε Τούμπα και Χαριλάου, σπάζοντας τις γυάλινες προθήκες τους.

Οπως μετέδωσε το ertnews, ο διαρρήκτης, που έχει πλούσιο παρελθόν καθώς έχει συλληφθεί επανειλημμένως σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πειραιά, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου, ύστερα από μία κλοπή σε ένα ζαχαροπλαστείο της περιοχής και ενώ οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα.

Πρόκειται για … θαμώνα των αστυνομικών τμημάτων και των δικαστηρίων, αφού μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκκρεμούν σε βάρος τους πολλές δίκες για κλοπές.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές και τον παρέπεμψε στον ανακριτή να απολογηθεί, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Παρασκευή, ενώ μέχρι τότε κρατείται.