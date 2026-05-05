Θεσσαλία Ευρεία αστυνομική επιχείρηση

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 4 Μαΐου 2026, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
ελέγχθηκαν -613- άτομα,
ελέγχθηκαν -567- οχήματα,
προσήχθησαν -13- άτομα,
συνελήφθησαν –14– άτομα, εκ των οποίων:
-6- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,
-6- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
-1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών &
-1- για ανυποταξία.
Κατασχέθηκαν:
-1- περίστροφο,
-7- κυνηγετικά όπλα,
-18- φυσίγγια &
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης.
Βεβαιώθηκαν -127- τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:
–17– για παραβάσεις ταχύτητας,
-9– για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-3– για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
-17- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-2- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
–5– για χρήση κινητού τηλεφώνου,
-74– λοιπές.
Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.