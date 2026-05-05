Θεσσαλία Ευρεία αστυνομική επιχείρηση

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 4 Μαΐου 2026, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν -613- άτομα,

ελέγχθηκαν -567- οχήματα,

προσήχθησαν -13- άτομα,

συνελήφθησαν –14– άτομα, εκ των οποίων:

-6- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

-6- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

-1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών &

-1- για ανυποταξία.

Κατασχέθηκαν:

-1- περίστροφο,

-7- κυνηγετικά όπλα,

-18- φυσίγγια &

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης.

Βεβαιώθηκαν -127- τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:

–17– για παραβάσεις ταχύτητας,

-9– για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

-3– για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

-17- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-2- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

–5– για χρήση κινητού τηλεφώνου,

-74– λοιπές.

Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.