Θεσµική κατοχύρωση γυναικοκτονίας – Συμβολισμός ή επιτακτική ανάγκη;

Η σχέση δικαίου και κοινωνίας είναι αµφίδροµη και διαρκώς εξελισσόµενη, ώστε δεν νοείται νόµος αποσυνδεδεµένος από την κοινωνία και τις ανάγκες της. Η κλασσική κοινωνιολογία του δικαίου υποστηρίζει ότι το δίκαιο δεν δηµιουργεί την κοινωνία αλλά η κοινωνία δηµιουργεί το δίκαιο και οι µεταβολές στις κοινωνικές συνθήκες οδηγούν αναγκαστικά σε µεταβολές των νοµικών κανόνων (Durkheim).

Ο Eugen Ehrlich πήγε ένα βήµα παραπέρα και ανέπτυξε τη θεωρία του «ζωντανού δικαίου» συνοψίζοντας σε µια παράγραφο την ουσία και την απόλυτη ανάγκη σύζευξης του νόµου και της κοινωνίας: «Το κέντρο βάρους της εξέλιξης του δικαίου δεν βρίσκεται ούτε στη νοµοθεσία ούτε στη νοµολογία ούτε στη νοµική επιστήµη, αλλά στην ίδια την κοινωνία».

Εφόσον το δίκαιο λειτουργεί ως αντανάκλαση και ταυτόχρονα ως ρυθµιστής της κοινωνικής πραγµατικότητας, δεν µπορεί να παραµένει αδιάφορο απέναντι σε φαινόµενα που αναδεικνύονται µε ιδιαίτερη ένταση και κοινωνική σηµασία. Η γυναικοκτονία, ως ανθρωποκτονία που συνδέεται µε έµφυλα στερεότυπα, σχέσεις εξουσίας και διαχρονικές µορφές καταπίεσης, συνιστά ένα τέτοιο φαινόµενο.

Κατά την Κ. Φουντεδάκη, καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ, δεν αρκεί η επίκληση της θεώρησης ότι όλες οι ανθρωποκτονίες καλύπτονται από το άρθρο 299 ΠΚ και ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι και ίσοι», προκειµένου να αποκλειστεί η θεσµοθέτηση του όρου «γυναικοκτονία». Η προσέγγιση αυτή παραγνωρίζει την αρχή της αναλογικής ισότητας, σύµφωνα µε την οποία οι όµοιες περιπτώσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται όµοια, ενώ οι διαφορετικές περιπτώσεις δικαιολογούν διαφορετική αντιµετώπιση. Υπό το πρίσµα αυτό, η δολοφονία θηλυκότητας εξαιτίας της ιδιότητάς της ως γυναίκας συνιστά φαινόµενο µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κοινωνικές διαστάσεις, οι οποίες δεν εξαντλούνται στη γενική έννοια της ανθρωποκτονίας.

Το ζήτηµα δεν αφορά αποκλειστικά ερµηνείες ποινικού δικαίου αλλά την εκ τοις πράγµασι αντιµετώπιση φαινοµένων που µαστίζουν την κοινωνία. Τίποτα λοιπόν δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αν δεν το ονοµάσουµε. Σίγουρα τίθεται ζήτηµα παιδείας αλλά η θεσµοθέτηση του όρου εξυπηρετεί την διαπαιδαγώγηση κατά την οποία η εκάστοτς συµπεριφορά ή αντίληψη έναν παράγοντα που µπορεί να οδηγήσει στην γυναικοκτονία, πρέπει λοιπόν να παρουσιάζονται τέτοιες συµπεριφορές ξεκάθαρα ως παθολογία, η οποία οδηγεί σε συγκεκριµένο έγκληµα, µε συγκεκριµένο όνοµα και χαρακτηριστικά.

Συνεπώς, εκτός από την εξάλειψη των αιτιών της έµφυλης βίας και καταπίεσης, καθίσταται αναγκαία η θεσµοθέτηση της «γυναικοκτονίας», η οποία δεν προκύπτει από κάποια φεµινιστική θεώρηση, ιδεολογία ή πολιτική. Προκύπτει από την κοινωνική πραγµατικότητα και την ανάγκη αποτελεσµατικής προστασίας ενός εννόµου αγαθού που πλήττεται συστηµατικά και καταδεικνύει µια υπαρκτή κοινωνική παθογένεια και παθολογία. Ο νόµος δεν δηµιουργείται εν κενώ και ούτε έχει θεϊκή σύλληψη και υπόσταση.

Το δίκαιο αποτελεί κατεξοχήν κοινωνικό προϊόν και το περιεχόµενο και η εξέλιξή του επηρεάζονται από τις ανάγκες, τις αξίες και τις µεταβολές της κοινωνίας.

*Η Μαρία Σιδερά Χ. Μάρακα είναι δικηγόρος