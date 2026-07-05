Θερμοκρασίες άνω των 35°C τον Ιούνιο στην Ευρώπη – Πρωτόγνωρα στοιχεία θνησιμότητας

Περιοχές της Ευρώπης όπου κατοικούν 410 εκατ. άνθρωποι βίωσαν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του κύματος καύσωνα στις 15 με 30 Ιουνίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κατά το κύμα καύσωνα του 2003, 320 εκατ. άνθρωποι είχαν βιώσει αυτά τα επίπεδα θερμοκρασίας στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας) από την 1η έως την 17η Αυγούστου, όπως υπολόγισε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση τις μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες του ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την ξηρασία και τα στοιχεία για τον πληθυσμό από το Joint Research Center.

Στα τέλη Ιουνίου 2026, κάποια στιγμή στη διάρκεια του κύματος καύσωνα, θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου είχαν επηρεάσει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού στη μητροπολιτική Γαλλία και πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού στην Ισπανία και την Ιταλία.

Ο καύσωνας αυτός εξαπλώθηκε από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την Ουκρανία, περνώντας από τα Βαλκάνια και τη Γερμανία.

Στην Ισπανία, σε μια περιοχή γύρω από την πόλη Λέριδα (Καταλονία), οι 35 βαθμοί Κελσίου ξεπεράστηκαν τουλάχιστον για 16 συνεχείς ημέρες, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου.

Ευρύτερα, οι μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 35 ° C τουλάχιστον 10 φορές στη διάρκεια του καύσωνα για σχεδόν 50 εκατ. κατοίκους στην Ευρώπη: 18 εκατ. στην κεντρική και νότια Γαλλία, περισσότερους από 15 εκατ. στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική Ισπανία και 12 εκατ. στη βόρεια Ιταλία, κυρίως στην κοιλάδα του Πάδου.

Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία, και για τον μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί.

Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκεσε περίπου από τις 20 ως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.

Οι επιστήμονες λένε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ριστ δήλωσε χθες ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί.

Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων στη Γαλλία αυξήθηκε κατά σχεδόν 30% και κατά 62% μόνο στην περιοχή του Παρισιού την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, στην κορύφωση του καύσωνα.

Στο Βέλγιο, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε επιπλέον ποσοστό θνησιμότητας περίπου 1.200 θανάτων, ανάμεσα στις 18 και στις 29 Ιουνίου, προσθέτοντας ότι 530 από τους θανάτους αυτούς ήταν μεταξύ ανθρώπων 85 ετών και άνω.

Τα θύματα κάτω των 65 ετών αναλογούσαν σε 180 επιπλέον θανάτους.

«Τέτοια επιπλέον θνησιμότητα στη διάρκεια καύσωνα είναι πρωτόγνωρη στη χώρα μας», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου, «με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, το Βέλγιο κατέγραψε υπερβάλλουσα θνησιμότητα 39% (+1.222 επιπλέον θάνατοι) μεταξύ της Πέμπτης 18 Ιουνίου και της Δευτέρας 29 Ιουνίου».

«Αυτή η υπερβάλλουσα θνησιμότητα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα είναι πρωτοφανής στη χώρα μας. Ο καύσωνας ήταν πρωτόγνωρος με επτά τροπικές ημέρες όταν οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 ° C. Οι νύχτες, ειδικότερα, ήταν ασυνήθιστα ζεστές», τονίζει η έκθεση.

Η κορύφωση της θνησιμότητας επιτεύχθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου με «συνολικά 572 θανάτους να καταγράφονται», επισημαίνει η δήλωση του βελγικού υπουργείου Υγείας.

Την προηγούμενη μέρα, σχεδόν ολόκληρη η χώρα είχε τεθεί σε πορτοκαλί ή κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη, αναγκάζοντας τις αρχές να ακυρώσουν ορισμένες εκδηλώσεις, όπως η ετήσια αναπαράσταση της Μάχης του Βατερλώ.

Ενώ το Βέλγιο δεν έσπασε επίσημα τα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 35 ° C στις Βρυξέλλες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες και έως και 38 ή 40 ° C σε ορισμένες περιοχές.

Στην Ολλανδία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο καύσωνας οδήγησε σε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως μεταξύ ανθρώπων άνω των 80 ετών.