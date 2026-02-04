menu
Chania
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, 2026
Τοπικά

Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας C Nest Accelerator: Ανοίγει ο 2ος κύκλος υποστήριξης

Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας C Nest Accelerator ανοίγει τον 2ο κύκλο υποστήριξης, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για νέες, υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Θερμοκοιτίδα C Nest Accelerator αποτελεί μια νέα, ολοκληρωμένη δομή με στόχο να παρέχει ένα περιβάλλον στήριξης και εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων, ώστε οι επιχειρηματικές προσπάθειες να οδηγήσουν σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιτυχείς επιχειρήσεις και επιπλέον να συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργατικών σχηματισμών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους συμμετέχοντες, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αναπτύξουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Η θερμοκοιτίδα απευθύνεται σε επιχειρηματικά σχήματα και επιχειρήσεις υπό σύσταση, νεοφυείς επιχειρήσεις, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και φορείς στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και ειδικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης.
Σε κάθε εξαμηνιαίο κύκλο υποστήριξης παρέχονται υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα και την Ανοιχτή Καινοτομία 2.0, εξατομικευμένη συμβουλευτική καινοτομίας (Innovation Coaching), κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων με σύγχρονα εργαλεία, υπηρεσίες επιτάχυνσης (Accelerator) και ανάπτυξη συνεργασιών για το σχεδιασμό έργων ανοιχτής καινοτομίας. Παράλληλα, η Θερμοκοιτίδα διαθέτει φυσικές εγκαταστάσεις και πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό για την υποδοχή και φιλοξενία επιχειρήσεων σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξής τους.

Ο 2ος κύκλος υποστήριξης ξεκινά τον Φεβρουάριο 2026 και θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή έως την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 19:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τους εξής τρόπους:
• Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://cnest.gr/application
• Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της αναλυτικής πρόσκλησης

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Θερμοκοιτίδας C Nest Accelerator:
Τηλέφωνο: 2811392150, 2811216440
Email: info@cnest.gr
Website: https://cnest.gr/
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ισαύρων 105, Ηράκλειο 713 03
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Σάββατο, 09:00 – 19:00»

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας Θερμοκοιτίδας / Εκκολαπτηρίου Επιχειρηματικότητας (Accelerator) για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», με Κωδικό ΟΠΣ 6000661, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και φορείς υλοποίησης το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ και την εταιρεία GREEN PROJECTS A.E.

