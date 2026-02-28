Θέρισο: Επετειακή εκδήλωση για την Επανάσταση του 1905

Επετειακή εκδήλωση για την Επανάσταση του 1905 στο Θέρισο, πραγµατοποιείται το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 στις 11:00 το πρωί στο ιστορικό χωριό. Την εκδήλωση διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο ∆ήµος Χανίων, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και ο Σύλλογος «Η Επανάσταση του Θερίσου 1905».

Οµιλητής θα είναι ο Αντώνης Σκαµνάκης, καθηγητής του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Ενηµέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «Το επαναστατικό κίνηµα του Θερίσου στον κρητικό και ελλαδικό Τύπο: Όψεις και αντιθέσεις». Μέλη του Συλλόγου «Η Επανάσταση του Θερίσου 1905» θα αποδώσουν ριζίτικο τραγούδι, µαθητές και µαθήτριες από τα ∆ηµοτικά Σχολεία της ∆ηµοτικής Ενότητας Θερίσου θα τιµήσουν την ιστορική επέτειο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Μουσείο–Στρατηγείο της Επανάστασης.