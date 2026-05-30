«Θερισμός» της ΕΛ.ΑΣ. στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Απολογούνται 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη

Με την ονομασία: «Θερισμός» συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του ελληνικού FBI για τις υποθέσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι έρευνες αποκαλύπτουν εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας από την Κρήτη έως της Βόρεια Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1000 άτομα.

Οι φάκελοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καταδεικνύουν αφενός ότι η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018.

Οι επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ έχουν λάβει την κωδική ονομασία «Θερισμός», είχαν ξεκινήσει με εντολή της σημερινής πολιτικής ηγεσίας πολύ πριν έρθει στη δημοσιότητα η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι αριθμοί εντυπωσιάζουν.

Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή στις πέντε υποθέσεις που διαλεύκανε το «ελληνικό FBI» ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και περίπου 40 κρατήθηκαν προσωρινά και έκτοτε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ζημία από τη δράση των πέντε εγκληματικών ομάδων δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με απόλυτη ακρίβεια, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, όμως εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρώτη οργάνωση που εξαρθρώθηκε, οδηγώντας στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον περισσότερων από 40 προσώπων, δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη και τη Σάμο. Η δεύτερη, που διαλύθηκε στις αρχές Απριλίου και στην οποία εμπλέκονται 290 άτομα, ήταν ενεργή στο Κιλκίς και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Έπειτα, μόνο τον Μάιο, η ΔΑΟΕ διαλεύκανε τη δράση μίας ομάδας που κινούνταν σε πολλές περιοχής της Κρήτης και ακόμα δύο ομάδων που είχαν ως «έδρα» τη Μακεδονία, αλλά τα «πλοκάμια» τους έφταναν έως την Κρήτη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο. Σε μία εξ αυτών, η οποία εκτιμάται ότι ήταν ενεργή τουλάχιστον από το 2018, εμπλέκονται 404 κατηγορούμενοι.

Πέραν της ευρείας έρευνας που έχει διατάξει ο εισαγγελέας που εποπτεύει το «ελληνικό FBI», υπάρχουν περαιωμένες και εν εξελίξει έρευνες που έχουν παραγγείλει τόσο εισαγγελείς πρωτοδικών όσο και οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Απολογούνται σήμερα Σάββατο (30/05) στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 10 από τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία τους.