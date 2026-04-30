Θερινή… βασιλόπιτα

Εν όψει του πάντα ανεξιχνίαστου και µάλλον ανούσιου τελετουργικού, που το ονοµάζουµε κατ’ ευφηµισµόν, «προετοιµασία της πόλης για το καλοκαίρι», οι Χανιώτες αναρωτιούνται πόσο «µερίδιο» από την πόλη θα µας ανήκει φέτος;

Σαν να κόβουµε τη βασιλόπιτα σε µικρά – µικρά κοµµατάκια για να αγιάσουν όλοι,

«Ένα κοµµατάκι για το κυκλοφοριακό…»

«Ένα κοµµατάκι για τη διευκόλυνση των πεζών στους δρόµους».

«Ένα κοµµατάκι για το Αντλιοστάσιο στον Σταυρό».

Κανείς βέβαια δεν τους ζητά να φτιάξουν την τέλεια πόλη.

Τουλάχιστον να µη θυµηθούµε τον Όργουελ στη «Φάρµα των Ζώων».

Και κάπως έτσι, προσπαθούµε να συµφιλιωθούµε µε το πεπρωµένο µας.