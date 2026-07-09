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Θερινές εκπτώσεις από Δευτέρα και στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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» Προαιρετικά ανοικτά μαγαζιά την Κυριακή 19 Ιουλίου

Με βασικό ζητούμενο οι μειώσεις τιμών να είναι πραγματικές και ξεκάθαρες για τον καταναλωτή, ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι τακτικές θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Η μείωση μπορεί να εμφανίζεται είτε ως ποσοστό, είτε ως συγκεκριμένο ποσό, είτε με αναγραφή νέας και παλιάς τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή αναφοράς είναι σωστή.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε υπερβολικά μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει την τεχνητή αύξηση τιμών πριν από τις εκπτώσεις με σκοπό τη δημιουργία πλασματικής μείωσης.
Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τις πλατφόρμες και τα marketplaces. Οι εμπορικές ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και να μην παραπλανούν τον καταναλωτή, ενώ όταν οι εκπτώσεις αφορούν μέρος των προϊόντων πρέπει να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για επιλεγμένα είδη.
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συστήνει στους πολίτες να κάνουν έρευνα αγοράς, να ψωνίζουν με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, να ελέγχουν την ποιότητα των προϊόντων και να ενημερώνονται για την πολιτική κάθε καταστήματος σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή εγγύησης.
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου 2026, με ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Ο Σύλλογος κλείνει την ανακοίνωσή του με το μήνυμα: «Ζω στα Χανιά – Στηρίζω τις τοπικές επιχειρήσεις».

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