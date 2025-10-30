Θεωρητικές… αναζητήσεις για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο

Η συζήτηση έγκρισης για τον ισολογισµό του 2024 και την τριµηνιαία έκθεση προϋπολογισµού του 2025 του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου στο χθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων, έδωσαν την ευκαιρία να τεθούν κάποια θέµατα που αφορούν τη δοµή.

Από την παράταξη «Όνειρο είναι τα Χανιά» υπήρξε µια… θεωρητική προσέγγιση των ζητηµάτων, ενώ ακόµα και για την ερώτηση που έγινε αναφορικά µε την αύξηση των εξόδων ξεκαθαρίστηκε ότι δεν γίνεται για αντιπολιτευτικούς λόγους(!) (που ξανακούστηκε αλήθεια αντιπολίτευση να ρωτάει για αντιπολιτευτικούς λόγους;)!

Για το θέµα της χρηµατοδότησης του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου τοποθετήθηκε η «Λαϊκή Συσπείρωση», όπως και για τη µη εκπροσώπησή της στο ∆.Σ. του ιδρύµατος.

Ενδιαφέροντα όλα τα παραπάνω αλλά θα ανέµενε κάποιος από τους συµβούλους της αντιπολίτευσης να βάλουν το ζήτηµα για το πού βρίσκεται η µελέτη για την επέκταση των εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου.

Ή τι γίνεται µε το προσωπικό που δεν επαρκεί και το ίδρυµα στηρίζεται σε συµβασιούχους;

Σίγουρα οι παρατάξεις που συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου ξέρουν περισσότερα από εµάς, γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήµατα και µπορούν να τα θέσουν, όπως τα θέτουν και στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.