Θεοδωρικάκος: Λήγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Πάγωμα» τιμών στα σούπερ μάρκετ το καλοκαίρι

Τη λήξη του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου, τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και την εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου εθνικής συμφωνίας για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η αντιμετώπιση του κόστους ζωής και της ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση», δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων, μετά την ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του τέλους του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η μείωση του κόστους να περάσει στις τιμές των προϊόντων.

Όπως ανέφερε, στη σύσκεψη υπήρξε συναντίληψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ώστε, σε πρώτη φάση, τους δύο καλοκαιρινούς μήνες να υπάρξει πλήρης σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως αύξηση. Η δέσμευση αυτή, όπως είπε, αφορά και τους περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων των οποίων οι τιμές μειώθηκαν κατά μέσο όρο 6% τους τελευταίους μήνες, λόγω της εφαρμογής του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

«Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την εφαρμογή, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ενός νέου πλαισίου δραστικών μειώσεων τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως από τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως διευκρίνισε, στόχος δεν είναι ο αριθμός των προϊόντων που θα ενταχθούν στη συμφωνία, αλλά να καλυφθούν βασικές κατηγορίες αγαθών ώστε να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των καταναλωτών.

Αναφερόμενος στο μέτρο του πλαφόν, ο υπουργός το χαρακτήρισε «αγρίως παρεμβατικό μέτρο, σοσιαλιστικού χαρακτήρα, αλλά αναγκαίο», προσθέτοντας ότι «αυτό που θέλαμε να πάρουμε από το πλαφόν το πήραμε», καθώς επιτεύχθηκαν μειώσεις τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το κρέας.

Στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν, εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολος Πεταλάς.