Θέατρο: Στο Ρέθυμνο «Σύνορα» του Χένρι Νέιλορ

Η θεατρική παράσταση «Σύνορα» του Χένρι Νέιλορ, σε µετάφραση ∆ηµήτρη Κιούση, σκηνοθεσία και αισθητική της παράστασης Μιχάλη Βιρβιδάκη, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 21:00 µ.µ. στο Σπίτι του Πολιτισµού στο κέντρο της παλιάς πόλης του Ρεθύµνου.

Η παράσταση ανεβαίνει από την Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ σε συνδιοργάνωση µε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ και την στήριξη του ∆ήµου Ρεθύµνης.

Οι συνθέσεις ήχων είναι του ∆ηµήτρη Ιατρόπουλου και ο χειρισµός φωτισµού και ήχων της Νέλιας Μανωλάκη, ενώ βοηθοί σκηνοθέτη είναι οι Julie Tahan και ∆ήµητρα Καψαλάκη.

Τους ρόλους ερµηνεύουν οι: Μαρίνα Πανηγυράκη (Ανώνυµη Σύρια) και ∆ηµήτρης Κιοστεράκης (Σεµπάστιαν).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973005570.