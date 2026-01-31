Θέατρο Κυδωνία: Σύνορα

Ένα αξιόλογο θεατρικό έργο, στη σκηνή της Υψηλαντών 12, του γνωστού Χένρι Νέιλορ «κοινωνείται» µε την εξαιρετική σκηνοθεσία του Μιχάλη Βιρβιδάκη σε µετάφραση του ∆. Κιούση. Ο θεατής ζει µια βαθιά πολιτικοκοινωνική εµπειρία µε βαθιά συγκινησιακή φόρτιση. ∆υο ηθοποιοί, δυο ιστορίες, που αν και ξεκινούν αποµακρυσµένα, από την 11η Σεπτεµβρίου, από την σπαρασσόµενη Συρία, και µια βάρκα που ταλαντεύεται ανάµεσα ζωής και θανάτου, ενώνονται στο βάθος από ένα κοινό νήµα.

Υποσηµαίνει την «φυσιολογία» του χρήµατος στον κόσµο µας, την σκληρότητα που κινείται στο παρασκήνιο, αλλά και την βιαιότητα των αυταρχικών καθεστώτων.

Τα σύνορα λοιπόν όχι µόνο σαν γεωγραφικές γραµµές αλλά και κοινωνικά, πολιτισµικά, ψυχολογικά όρια. Αλλά και την αντίσταση που τολµά να διαρρήξει τις γραµµές.

Σκηνοθεσία και ηθοποιία εξαιρετική σε συνεπαίρνουν στο δικό τους ρυθµό, η καρδιά σου χτυπά µαζί τους. Το όλον λειτουργεί θαυµάσια. Με καθολικό τρόπο, αγγίζοντας το µεγάλο θέµα της µετανάστευσης, τον φόβο του άλλου, η εξουσία και η ευθύνη του ατόµου µέσα στην κοινωνία. Την αντίσταση.

Τα «Σύνορα» δε προσφέρουν απαντήσεις. Θέτουν ερωτήµατα, λειτουργούν ως ένα κοινωνικό κάτοπτρο αποκαλύπτοντας διλήµµατα και χάσµατα.

Πρόκειται για ένα έργο µε ισχυρό κοινωνικό ισοδύναµο και πολλαπλά µηνύµατα, επίκαιρο και αναγκαίο, ειδικά σήµερα που τα σύνορα , υλικά και άυλα πληθαίνουν, δοσµένο µε την µαεστρία του Βιρβιδάκη και την καταπληκτική απόδοσή του από τους εξαιρετικούς ηθοποιούς, την Μαρίνα Πανηγυράκη και τον ∆ηµήτρη Κιοστεράκη.

Συγκινεί, χειροκροτήσαµε, δακρύσαµε. Τα σύνορα µη και είναι µέσα µας;

Μια παράσταση που αξίζει και είναι τιµή για τα Χανιά η ύπαρξη του θεάτρου Κυδωνίας.