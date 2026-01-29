Θέατρο Δωματίου στα Χανιά: «Συνέβη στο Monterey»

1 από 2

Παράσταση Θεάτρου Δωματίου του έργου: «Συνέβη στο Monterey» του Ακη Δήμου, θα παιχτεί στα Χανιά στις 31 Ιανουαρίου και στη 1 και 2 Φεβρουαρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Στο Θέατρο Δωματίου ηθοποιοί και θεατές συνωμοτούν σε χαμηλούς, διαυγείς τόνους. Τα 75 λεπτά της παράστασης κινούνται πάνω σε δυο ζευγάρια παπούτσια, στο χώρο και στο χρόνο, στο όνειρο και τον εφιάλτη.

Οι δύο άγνωστες γυναίκες, που συναντιούνται στην τουαλέτα του εστιατορίου Monterey, μοιράζονται απλόχερα με τους επίσης άγνωστους διπλανούς, ήττες, επιπολαιότητες, πειράγματα, και επιλέγουν το γέλιο, για να εκτεθούν στα μάτια τους, που είναι μια κίνηση προς μια αληθινή και ανοικτή σοβαρότητα.

Άλλωστε αυτή είναι η μαγική ιδιότητα του γέλιου.

Να απελευθερώνει από το φόβο, τις απαγορεύσεις, τις συμβάσεις.Η παράσταση θα παιχτεί 31 Γενάρη και 1 – 2 Φλεβάρη, στην τουαλέτα του iPHouse, Ηρώων Πολυτεχνείου 12, Χανιά.

Είσοδος: 15 ευρώ

Μειωμένο: 10 ευρώ

Τηλ. Κρατήσεων: 6973 525 049

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθέτης: Ρούσσα Μαρκάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Κλειώ Κουτσουριδάκη

Ηθοποιοί: Καλλιόπη Βλαμάκη, Μιχάλης Καράκης, Ρούσσα Μαρκάκη

Ενδυματολογικό – Σκηνικό: εμπνευσμένο από τον πίνακα Δύο Γυναίκες, της μπλε περιόδου του Pablo Picasso

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Λιονάκης

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιάννης Λύκος

Graphic designer: Ευγενία Κασπαρίδου

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Ρουμελιωτάκης

Trailer παράστασης: Βασίλης Μαρμαρωτής

Οργάνωση παραγωγής: Ανάμεσα στο Φως και τη Σκιά».