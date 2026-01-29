menu
19 C
Chania
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Θέατρο Δωματίου στα Χανιά: «Συνέβη στο Monterey»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Παράσταση Θεάτρου Δωματίου του έργου: «Συνέβη στο Monterey» του Ακη Δήμου, θα παιχτεί στα Χανιά στις 31 Ιανουαρίου και στη 1 και 2 Φεβρουαρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Στο Θέατρο Δωματίου ηθοποιοί και θεατές συνωμοτούν σε χαμηλούς, διαυγείς τόνους. Τα 75 λεπτά της παράστασης κινούνται πάνω σε δυο ζευγάρια παπούτσια, στο χώρο και στο χρόνο, στο όνειρο και τον εφιάλτη.
Οι δύο άγνωστες γυναίκες, που συναντιούνται στην τουαλέτα του εστιατορίου Monterey, μοιράζονται απλόχερα με τους επίσης άγνωστους διπλανούς, ήττες, επιπολαιότητες, πειράγματα, και επιλέγουν το γέλιο, για να εκτεθούν στα μάτια τους, που είναι μια κίνηση προς μια αληθινή και ανοικτή σοβαρότητα.
Άλλωστε αυτή είναι η μαγική ιδιότητα του γέλιου.
Να απελευθερώνει από το φόβο, τις απαγορεύσεις, τις συμβάσεις.Η παράσταση θα παιχτεί 31 Γενάρη και 1 – 2 Φλεβάρη, στην τουαλέτα του iPHouse, Ηρώων Πολυτεχνείου 12, Χανιά.

Είσοδος: 15 ευρώ
Μειωμένο: 10 ευρώ
Τηλ. Κρατήσεων: 6973 525 049

Ταυτότητα Παράστασης
Κείμενο: Άκης Δήμου
Σκηνοθέτης: Ρούσσα Μαρκάκη
Βοηθός σκηνοθέτη: Κλειώ Κουτσουριδάκη
Ηθοποιοί: Καλλιόπη Βλαμάκη, Μιχάλης Καράκης, Ρούσσα Μαρκάκη
Ενδυματολογικό – Σκηνικό: εμπνευσμένο από τον πίνακα Δύο Γυναίκες, της μπλε περιόδου του Pablo Picasso
Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Λιονάκης
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιάννης Λύκος
Graphic designer: Ευγενία Κασπαρίδου
Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Ρουμελιωτάκης
Trailer παράστασης: Βασίλης Μαρμαρωτής
Οργάνωση παραγωγής: Ανάμεσα στο Φως και τη Σκιά».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum