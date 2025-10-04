Θεατρική παράσταση: «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»

Η Σκηνή Χωρίς Όρια παρουσιάζει ξανά το αριστούργηµα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλµπα».
Μετά την πρώτη, θερµή υποδοχή τον περασµένο ∆εκέµβριο στο theater 73100, το εφηβικό τµήµα της Σκηνής Χωρίς Όρια επιστρέφει µε µια νέα ανάσα στο έργο του Λόρκα, αυτή τη φορά στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), σήµερα Σάββατο 4 και αύριο Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 20:30.
Την παράσταση ερµηνεύουν έφηβες που ασχολούνται µε το θέατρο από παιδιά, δίνοντας πνοή και ένταση σε ένα από τα πιο σπαρακτικά και γυναικεία έργα του παγκόσµιου ρεπερτορίου. Η νέα παρουσίαση γίνεται µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Χανίων.
Σκηνοθεσία – ∆ιδασκαλία: Στέλλα Σκορδαρά
Επιµέλεια κίνησης: Ναταλία Παρθενίου
Παίζουν: Αγγελάκη Ηρώ, Αναστασιάδη Σµαράγδη, Βογιατζή Ιωάννα, Καλαϊτζή Ανάσα, Κόµπου ∆ώρα, Λαγουδάκη Ραφαέλα, Μαλεκάκη Ερασµία, Νικολακάκη Ίριδα, Στογιάνοβιτς Στεφανία και Χουδαλάκη Μαργαρίτα.
Είσοδος ελεύθερη.
