Θεατρική παράσταση: «Το έκτο πάτωµα»

Η Θεατρική Οµάδα Ιδρύµατος Καψωµένου µε την συνεργασία του ∆ήµου Πλατανιά παρουσιάζει στο Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης» απόψε Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου 2025, στις 21:00, το θεατρικό έργο του Άλφρεντ Ζερί: «Το έκτο πάτωµα».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Καπενεκάκης και την πρωτότυπη µουσική ο Βασίλης Τζοµπανάκης.

Παίζουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί: Μπάµπης Σπανουδάκης, Χρύσα Χαβρεδάκη, Μαρία Μπαλωµενάκη, Βάσω Μουζουράκη, Bernadetta Koukosz, Giovanna Butazzoni, Μανόλης Μαραγκουδάκης, Ανδρέας Φωτεινάκης, Γιάννος Μ. Γιαννουδάκης, Μαρίνα Γαροφαλάκη, Μαρίνα Καµπαράκη, Κλειώ Παπαδερού, ∆έσποινα Παρρά και Φιλιώ Γιακουµάκη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό µε προαιρετική εισφορά ενίσχυσης. Λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων όσοι θέλουν να δουν την παράσταση θα πρέπει να κάνουν κράτηση στο τηλέφωνο 6947904726.