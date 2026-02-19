Θεατρική παράσταση: «Το είδωλο του Αντονέν Αρτώ»

Η artistic performance team Ανάμεσα στο Φως και τη Σκιά, θα παρουσιάσει την παράσταση «Το είδωλο του Αντονέν Αρτώ», 1 και 2 Μαρτίου στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, 6 – 7 – 8 Μαρτίου στο θέατρο της «Rosa Nera» και τέλος 14 και 15 Μαρτίου στον πολυχώρο «Πολυτεχνείο».

Η παράσταση είναι βασισμένη στα θεατρικά έργα «Κόκκαλο» και «Αρτω/Βαν Γκογκ» της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη.

ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη, Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθέτης: Ρούσσα Μαρκάκη

Ηθοποιοί: Μιχάλης Καράκης, Βασιλική Καρυστινού, Κλειώ Κουτσουριδάκη

Μουσική παράστασης: Tomaso Giovanni Albinoni, Philip Glass

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιάννης Λύκος

Γραφιστικά: Ευγενία Κασπαρίδου

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Ρουμελιωτάκης, Βασίλης Μαρμαρωτής

Κινηματογραφική προώθηση: Βασίλης Μαρμαρωτής