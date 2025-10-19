Θεατρική παράσταση: «Συνέβη στο Monterey»

Το έργο «Συνέβη στο Monterey» του Άκη ∆ήµου, θα παρουσιαστεί από την artistic performance team «Ανάµεσα στο Φως και τη Σκιά», 29 Οκτώβρη – 2 Νοέµβρη 2025, στις 21:00, στο θέατρο «∆. Βλησίδης».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείµενο: Άκης ∆ήµου

Σκηνοθέτης: Ρούσσα Μαρκάκη

Ηθοποιοί: Καλλιόπη Βλαµάκη, Ρούσσα Μαρκάκη, Βαγγέλης Τσουκάτος

Ενδυµατολογικό – Σκηνικό: εµπνευσµένο από τον πίνακα ∆ύο Γυναίκες, της µπλε περιόδου του Pablo Picasso

Πρωτότυπη µουσική: Γιώργος Λιονάκης

Σχεδιασµός φωτισµών: Γιάννης Λύκος

Graphic designer: Ευγενία Κασπαρίδου

Teaser παράστασης: Βασίλης Μαρµαρωτής

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Ρουµελιωτάκης

Οργάνωση παραγωγής: Ανάµεσα στο Φως και τη Σκιά

Είσοδος: 15 ευρώ. Μειωµένο: 10 ευρώ

Τηλ. Κρατήσεων: 6973 525 049