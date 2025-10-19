Θεατρική παράσταση: «Συνέβη στο Monterey»

Το έργο «Συνέβη στο Monterey» του Άκη ∆ήµου, θα παρουσιαστεί από την artistic performance team «Ανάµεσα στο Φως και τη Σκιά», 29 Οκτώβρη – 2 Νοέµβρη 2025, στις 21:00, στο θέατρο «∆. Βλησίδης».
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείµενο: Άκης ∆ήµου
Σκηνοθέτης: Ρούσσα Μαρκάκη
Ηθοποιοί: Καλλιόπη Βλαµάκη, Ρούσσα Μαρκάκη, Βαγγέλης Τσουκάτος
Ενδυµατολογικό – Σκηνικό: εµπνευσµένο από τον πίνακα ∆ύο Γυναίκες, της µπλε περιόδου του Pablo Picasso
Πρωτότυπη µουσική: Γιώργος Λιονάκης
Σχεδιασµός φωτισµών: Γιάννης Λύκος
Graphic designer: Ευγενία Κασπαρίδου
Teaser παράστασης: Βασίλης Μαρµαρωτής
Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Ρουµελιωτάκης
Οργάνωση παραγωγής: Ανάµεσα στο Φως και τη Σκιά
Είσοδος: 15 ευρώ. Μειωµένο: 10 ευρώ
Τηλ. Κρατήσεων: 6973 525 049