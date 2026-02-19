menu
Θεατρική παράσταση στην Κίσσαμο: «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το έργο του Ροζέ Βιτράκ «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία», παρουσιάζει η Θεατρική Ομάδα «Πρόβα Τετραώρου», που τελεί υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κισσάμου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Κισσάμου, Πέμπτη 19, Παρασκευή 20 και Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 21:00 μ.μ.

Το έργο αποτελεί μια καυστική κωμωδία που συνδυάζει το γέλιο με τον προβληματισμό.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Παίζουν: Μιχάλης Ψωματάκης (Βικτόρ), Γιώργος Πατεράκης (Κάρολος), Ιωάννα Βλαχογιάννη (Αιμιλία), Ειρήνη Κυνηγοπούλου (Θηρεσία), Κλόντια Στενάι (Εσθήρ), Στέλιος Σχοινοπλοκάκης (Αντωνάκης), Πόπη Χοχλάκη (Λιλή), Κωνσταντίνα Μακοπούλου (Ίντα Νεκρεμάρ), Σπύρος Παπάς (Ναύαρχος), Χάρης Κοκολάκης (Γιατρός), Εύα Πατελάκη (Μαρία).
Σκηνοθεσία: Θανάσης Τριανταφύλλου
Βοηθός Σκηνοθέτης: Αγγελική Τουτουντζή
Σκηνικά: Θοδωρής Παρασκάκης
Επιμέλεια φωτισμού και ήχου: Θανάσης Τριανταφύλλου
Κομμώσεις: Μαρία Μουντάκη
Μακιγιάζ: Αφροδίτη Ράπτη
Επιμέλεια κειμένου προγράμματος: Ελένη Γεωργακάκη
Φροντιστήριο από τα μέλη της θεατρικής ομάδας «πρόβας 4ώρου».
Τιμή εισιτηρίου 10€ και 5€ για μαθητές, φοιτητές και ανέργους. Τα έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση της βιβλιοθήκης του Φιλολογικού Συλλόγου Κισσάμου.

