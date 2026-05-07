Θεατρική παράσταση στην Κίσσαμο

Η Θεατρική Ομάδα “Πρόβα Τετραώρου”, που τελεί υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κισσάμου, παρουσιάζει την αστυνομική κωμωδία του Ρομπέρ Τομά: «Η παγίδα».

Οι παραστάσεις θα δοθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Κισσάμου, ώρα 9 το βράδυ, στις 9, 10, 13, 15, 16 και 17 Μαΐου.

Πρόκειται για την 18η θεατρική παραγωγή της ομάδας που ξεκίνησε τις προσπάθειες της το 2010.

Παίζουν: Ντανιέλ: Μπάμπης Μαραγκουδάκης, Ελισάβετ: Ίρις Βεστάκη, Επιθεωρητής: Χάρης Κοκολάκης, Αβάς Μαξιμίνος: Ανδρέας Βεστάκης, Μερλίς: Κωστής Κυριτσάκης, Κυρία Μπρετόν: Αφροδίτη Ράπτη, Αστυνομικός Α: Στέλιος Σχοινοπλοκάκης, Αστυνομικός Β: Ιωάννα Βλαχογιάννη.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Τριανταφύλλου, βοηθός Σκηνοθέτης: Αγγελική Τουτουντζή.

Τιμή εισιτηρίου 10€ και 5€ για μαθητές, φοιτητές και ανέργους. Τα έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση της βιβλιοθήκης του Φιλολογικού Συλλόγου Κισσάμου.