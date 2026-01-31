Θεατρική παράσταση: «Στην Αναμονή»… για καλό σκοπό

Η καλλιτεχνική οµάδα «Αλατιέρα», µετά την επιτυχία της προηγούµενης παράστασης «Εσείς πώς τον πίνετε;», επιστρέφει στη σκηνή του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων σε λίγες µέρες µε νέο έργο και πάντα για καλό σκοπό!

Η «Αλατιέρα» παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Στην Αναµονή», µια µαύρη κωµωδία µυστηρίου, σε πρωτότυπο κείµενο των Έφης Μαλτέζου, ∆ήµητρας Πενταράκη και Ματίνας Φραγγεδάκη.

Υπόθεση: Στα τέλη του ’70, στο γυναικολογικό ιατρείο του Σταθάτου στο Κολωνάκι, το ρολόι δείχνει 10:10 π.µ. Γυναίκες διαφορετικές καταφτάνουν η µία µετά την άλλη και όλα δείχνουν πως πρόκειται για µια απολύτως συνηθισµένη Τρίτη – ώσπου κάποιος πεθαίνει… Τι συνέβη στο θύµα; Είχε αδύναµη κράση ή αυτοκτόνησε; Μήπως πρόκειται για εγκληµατική ενέργεια; Ένα είναι σίγουρο: τα ψέµατα δεν αντέχουν στην αναµονή…

Τους ήρωες υποδύονται µε αλφαβητική σειρά: Λευτέρης Γαροφαλάκης, Νάκος Καπενεκάκης, Ντένια Καραβασιλειάδη, ∆ηµήτρης Κοντουδάκης, Κατερίνα Λαµπαθάκη, Λίτσα Μαραβελάκη, Άννα Μπακοπούλου, ∆ήµητρα Πενταράκη, Σοφία Φουντουλάκη, Ματίνα Φραγγεδάκη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έφη Μαλτέζου.

Η παράσταση στηρίζει ξανά το φιλανθρωπικό Σωµατείο «ΣυνΆνθρωπος», που βρίσκεται πάντα δίπλα στις ανάγκες ανθρώπων, οικογενειών και δοµών της πόλης µας που έχουν ανάγκη.

Παραστάσεις:

– Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 Στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων , ώρα προσέλευσης: 20:30, Ώρα έναρξης: 21:00

Τιµές εισιτηρίων

– Γενική είσοδος (Ταµεία): 15€

– Προπώληση: 13€

Σηµεία Προπώλησης:

– Στο «Αερόστατο» στη διεύθυνση Αρχοντάκη 31

– Στο καφέ «Cozy Cafe» στη διεύθυνση Περίδου 2.

Ελεύθερη είσοδος για άτοµα µε αναπηρία.

Κρατήσεις στα τηλέφωνα: 698 598 0042 και 697 779 1882

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων.

Απευθύνεται σε θεατές ηλικίας 15 ετών και άνω.

«Μια οµάδα εθελοντών -εντός κι εκτός σκηνής – µε … όπλo το χιούµορ, τα µυστικά και τις ανατροπές,, σας περιµένει για να διασκεδάσουµε και να βοηθήσουµε για ακόµη µια φορά! Μην το χάσετε!».