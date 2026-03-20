Θεατρική παράσταση: «Στην Αναμονή»… για καλό σκοπό

Η θεατρική μαύρη κωμωδία «Στην Αναμονή» θα παρουσιαστεί από την καλλιτεχνική ομάδα «Αλατιέρα» την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 21:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Το κείμενο υπογράφουν οι Έφη Μαλτέζου, Δήμητρα Πενταράκη, και Ματίνα Φραγγεδάκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι της Έφης Μαλτέζου.

Τους ήρωες υποδύονται με αλφαβητική σειρά οι: Λευτέρης Γαροφαλάκης, Νάκος Καπενεκάκης, Ντένια Καραβασιλειάδη, Δημήτρης Κοντουδάκης, Κατερίνα Λαμπαθάκη, Λίτσα Μαραβελάκη, Άννα Μπακοπούλου, Δήμητρα Πενταράκη, Σοφία Φουντουλάκη, Ματίνα Φραγγεδάκη.

Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές ηλικίας 15 ετών και άνω.

Όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν, μέσω του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΣυνΆνθρωπος, στον Αντώνη Βλαστάκη, που δίνει τη δική του μάχη μετά από τροχαίο ατύχημα.

Τιμή εισιτηρίου – γενική είσοδος (Ταμεία): 15€ Ελεύθερη είσοδος για άτομα με αναπηρία.

Κρατήσεις (συνιστώνται) στα τηλέφωνα: 698 598 0042 – 697 779 1882

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά