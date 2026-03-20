Θεατρική παράσταση: «Στην Αναμονή»… για καλό σκοπό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η θεατρική μαύρη κωμωδία «Στην Αναμονή» θα παρουσιαστεί από την καλλιτεχνική ομάδα «Αλατιέρα» την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 21:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Το κείμενο υπογράφουν οι Έφη Μαλτέζου, Δήμητρα Πενταράκη, και Ματίνα Φραγγεδάκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι της Έφης Μαλτέζου.
Τους ήρωες υποδύονται με αλφαβητική σειρά οι: Λευτέρης Γαροφαλάκης, Νάκος Καπενεκάκης, Ντένια Καραβασιλειάδη, Δημήτρης Κοντουδάκης, Κατερίνα Λαμπαθάκη, Λίτσα Μαραβελάκη, Άννα Μπακοπούλου, Δήμητρα Πενταράκη, Σοφία Φουντουλάκη, Ματίνα Φραγγεδάκη.
Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές ηλικίας 15 ετών και άνω.
Όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν, μέσω του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΣυνΆνθρωπος, στον Αντώνη Βλαστάκη, που δίνει τη δική του μάχη μετά από τροχαίο ατύχημα.
Τιμή εισιτηρίου – γενική είσοδος (Ταμεία): 15€ Ελεύθερη είσοδος για άτομα με αναπηρία.
Κρατήσεις (συνιστώνται) στα τηλέφωνα:  698 598 0042  – 697 779 1882
Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

