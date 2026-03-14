Θεατρική παράσταση στα Χανιά: «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία»

Η θεατρική παράσταση «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» θα παρουσιαστεί από την ερασιτεχνική θεατρική οµάδα της Κισσάµου «Πρόβα τετραώρου», στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 20:00 µ.µ.
Η θεατρική οµάδα τελεί υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κισσάµου και τα έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση της βιβλιοθήκης του Φιλολογικού Συλλόγου.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Παίζουν:
Μιχάλης Ψωµατάκης, Γιώργος Πατεράκης,
Ιωάννα Βλαχογιάννη,
Ειρήνη Κυνηγοπούλου,
Κλόντια Στενάι,
Στέλιος Σχοινοπλοκάκης, Πόπη Χοχλάκη,
Κωνσταντίνα Μπακοπούλου,
Σπύρος Παππάς,
Χάρης Κοκολάκης,
Εύα Πατελάκη.
Σκηνοθεσία: Θανάσης Τριανταφύλλου
Βοηθός Σκηνοθέτης: Αγγελική Τουτουντζή
Σκηνικά: Θοδωρής Παρασκάκης
Επιµέλεια φωτισµού και ήχου: Θανάσης Τριανταφύλλου
Κοµµώσεις: Μαρία Μουντάκη
Μακιγιάζ: Αφροδίτη Ράπτη
Γενική είσοδος 10 ευρώ. Φοιτητικό, µαθητικό, άνεργοι 5 ευρώ.
Εισιτήρια – κρατήσεις θέσεων: 6948573045