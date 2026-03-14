Θεατρική παράσταση στα Χανιά: «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία»

Η θεατρική παράσταση «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» θα παρουσιαστεί από την ερασιτεχνική θεατρική οµάδα της Κισσάµου «Πρόβα τετραώρου», στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 20:00 µ.µ.

Η θεατρική οµάδα τελεί υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κισσάµου και τα έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση της βιβλιοθήκης του Φιλολογικού Συλλόγου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν:

Μιχάλης Ψωµατάκης, Γιώργος Πατεράκης,

Ιωάννα Βλαχογιάννη,

Ειρήνη Κυνηγοπούλου,

Κλόντια Στενάι,

Στέλιος Σχοινοπλοκάκης, Πόπη Χοχλάκη,

Κωνσταντίνα Μπακοπούλου,

Σπύρος Παππάς,

Χάρης Κοκολάκης,

Εύα Πατελάκη.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Τριανταφύλλου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Αγγελική Τουτουντζή

Σκηνικά: Θοδωρής Παρασκάκης

Επιµέλεια φωτισµού και ήχου: Θανάσης Τριανταφύλλου

Κοµµώσεις: Μαρία Μουντάκη

Μακιγιάζ: Αφροδίτη Ράπτη

Γενική είσοδος 10 ευρώ. Φοιτητικό, µαθητικό, άνεργοι 5 ευρώ.

Εισιτήρια – κρατήσεις θέσεων: 6948573045