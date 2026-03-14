Θεατρική παράσταση στα Χανιά: «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η θεατρική παράσταση «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» θα παρουσιαστεί από την ερασιτεχνική θεατρική οµάδα της Κισσάµου «Πρόβα τετραώρου», στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 20:00 µ.µ.

Η θεατρική οµάδα τελεί υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κισσάµου και τα έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση της βιβλιοθήκης του Φιλολογικού Συλλόγου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν:
Μιχάλης Ψωµατάκης, Γιώργος Πατεράκης,
Ιωάννα Βλαχογιάννη,
Ειρήνη Κυνηγοπούλου,
Κλόντια Στενάι,
Στέλιος Σχοινοπλοκάκης, Πόπη Χοχλάκη,
Κωνσταντίνα Μπακοπούλου,
Σπύρος Παππάς,
Χάρης Κοκολάκης,
Εύα Πατελάκη.
Σκηνοθεσία: Θανάσης Τριανταφύλλου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Αγγελική Τουτουντζή

Σκηνικά: Θοδωρής Παρασκάκης

Επιµέλεια φωτισµού και ήχου: Θανάσης Τριανταφύλλου

Κοµµώσεις: Μαρία Μουντάκη

Μακιγιάζ: Αφροδίτη Ράπτη

Γενική είσοδος 10 ευρώ. Φοιτητικό, µαθητικό, άνεργοι 5 ευρώ.

Εισιτήρια – κρατήσεις θέσεων: 6948573045

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

