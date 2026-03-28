Θεατρική παράσταση στα Χανιά: «Η χαρτοπαίχτρα»

Το Θεατρικό Εργαστήρι «Αγιούτο», του Πέτρου Μπουσουλόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική κωµωδία «Χαρτοπαίχτρα» του ∆ηµήτρη Ψαθά, Σάββατο 4, στις 21:00, και Κυριακή 5 Απριλίου, στις 20:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Και δύο παραστάσεις έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς µέρος των εσόδων τους θα δοθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου «Ορίζοντας».

Σκηνοθεσία: Φανή Γεωργακάκη. Παραγωγή – Επιµέλεια: Πέτρος Μπουσουλόπουλος. Κατασκευή σκηνικών: Αντώνης Καρίτης. Οργάνωση παραγωγής: Μαρία Λαµπάκη.

Παίζουν: Πάνος Αλαφογιάννης, ∆άφνη Ανδρίτσου, Άννα Γερονικολά, Νίκος Κοκογιαννάκης, Μαρία Λαµπάκη, Κωνσταντίνα Μαλεφάκη, Μαρίζα Ματέζου,

Φωτεινή Μαυροµατάκη, Έµµη Μπερτάκη, Μαρία Αντζελάκη Μπερτάκη, Κατερίνα Ναούµ, Μιχαέλα Περράκη, Μαριάννα Πετράκη, Ερρίκος Στρεβινιώτης,

Φίλιππος Φαµέλης.

Τιµές εισιτηρίων: Ταµείο: 13€ | 11€ (φοιτητικό/παιδικό).Προπώληση: 11€ | 9€ (φοιτητικό/παιδικό).

Σηµεία προπώλησης:

Cozy cafe (Ηρώων Πολυτεχνείου 80),

Βιβλιοπωλείο Librerie (Α. Παπανδρέου 75), Μικρό cafe (Ακτή Μιαούλη 6),

Stefanel (Τσουδερών 18),

All4phones (Σκαλίδη 76), Το µαγειρευτό (Αριστοτέλους 39, Κουνουπιδιανά).