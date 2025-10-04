Θεατρική παράσταση: «Παπούτσι από τον τόπο σου»

Η θεατρική οµάδα ενηλίκων του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει την οικογενειακή κωµωδία «Παπούτσι απ’ τον Τόπο σου» της Εύας Παπαδάκη, στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» το Σαββατοκύριακο 4, 5 Οκτωβρίου 2025 στις 21:30.

Σκηνοθεσία: Μαρία Λεκάκη. Σκηνικά: ∆ηµήτρης Πουλιδάκης. Κοστούµια: Κώστας Σταυρουλάκης.

Παίζουν: Ζαχαρένια Καµπάκη, Σµαράγδη Κουτσορινάκη, Μαρία Μπούτζουκα, Σούλα Παγιαλάκη, Σπύρος Πρίτσας Γιάννης Σταυρουλάκης και Μαρία Φουντουλάκη.

Είσοδος 11€ , προπώληση 9€ (Βενιζ. Ωδείο).